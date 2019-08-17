Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B

Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самолеты отвечают всем необходимым требованиям «истребителя ВВС ближнего действия и вертикальной посадки», отмечается в заявлении Минобороны.

Бюджет на 2020 финансовый год (апрель 2020 – март 2021 года) предусматривает покупку шести F-35B, к 2023 году число истребителей возрастет до 18. Цена каждого при этом составляет $130 млн. Точные даты поставок не разглашаются.

Уточняется, что истребители F-35B Япония покупает у США для авианосцев «Идзумо» и «Кага». Всего для нужд японских Сил самообороны будет закуплено 42 таких самолета.