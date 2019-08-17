Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,02 64,67 EUR Нал. 74,72 72,08 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 347,00 -24,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla Бизнес, 07:01 «Роскосмос» предложил способ маскировки космических аппаратов Технологии и медиа, 06:55 Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B Политика, 06:31 В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек Общество, 06:30 В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ Общество, 06:08 В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений Общество, 05:43 СМИ узнали о жалобах врачей на меры властей после взрыва в Северодвинске Общество, 05:37 Защитник «Спартака» сравнил отношение к закону в России и Швейцарии Спорт, 05:15 В аэропортах США восстановили работу системы таможенного контроля Общество, 04:56 Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России Политика, 04:21 Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна Общество, 04:17 СМИ узнали о случайно запущенной в ангаре в Крыму ракете Общество, 03:47 В США выдали ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера Политика, 03:38 Ученые назвали последствия возможной ядерной войны между Россией и США Общество, 03:14
Политика ,  
0 
Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B

Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США). Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Самолеты отвечают всем необходимым требованиям «истребителя ВВС ближнего действия и вертикальной посадки», отмечается в заявлении Минобороны. 

Бюджет на 2020 финансовый год (апрель 2020 – март 2021 года) предусматривает покупку шести F-35B, к 2023 году число истребителей возрастет до 18. Цена каждого при этом составляет $130 млн. Точные даты поставок не разглашаются.

Политика
Трамп заявил о планах Японии купить 105 истребителей F-35 у США

Уточняется, что истребители F-35B Япония покупает у США для авианосцев «Идзумо» и «Кага». Всего для нужд японских Сил самообороны будет закуплено 42 таких самолета. 

В мае президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио купит у Вашингтона 105 «истребителей-невидимок» F-35.  

В декабре 2018 года власти Японии утвердили стратегию обороны на ближайшие десять лет, которая предполагает создание авианосцев. Так, в крейсеры предлагалось переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо». Разместить на них могут, в частности, американские истребители F-35.  

Теги: Япония, F-35, истребители
Материалы по теме
Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400
Политика
Bloomberg узнал о возможной замене Анкарой F-35 на российские истребители
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter