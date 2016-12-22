Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы

Власти Японии утвердили стратегию обороны на ближайшие 10 лет, которая предполагает создание авианосцев, пишет агентство Kyodo со ссылкой на документ.

В авианесущие крейсеры предлагается переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо». Разместить на них планируют американские истребители F-35. Как отмечает Reuters речь идет о 45 таких самолетах, их общая стоимость составляет около $4 млрд. При этом 18 из истребителей, которые хочет приобрести Япония — новейшие F-35B, способные осуществлять вертикальную посадку.

В стратегии подчеркивается, что усилить собственный флот и авиацию Япония решила в том числе из-за США, Китая, Северной Кореи и России.

Как отмечает агентство AP, с учетом всех контрактов, в ближайшие 10 лет Токио планирует купить 147 истребителей F-35. В первые пять лет, предусмотренные стратегией, Япония потратит на оборону $243 млрд, пишет Kyodo.