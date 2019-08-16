Зеленский украсил свой офис картиной с пингвинами в Верховной раде

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в музее истории Киева картины современных художников для своего офиса. Об этом сообщила в Facebook замдиректора музея Татьяна Костенко, передает УНИАН.

«Понимаю ваш интерес к выбору президентом и его ближайшим окружением картин современных, в основном молодых художников из коллекции музея», — написала она, разместив снимки выбранных Зеленским произведений. В их числе — изображения пингвинов в Верховной раде, обнаженной девушки в подземном переходе и киоска с шаурмой. Авторство всех работ принадлежит украинским художникам, отметила Костенко.

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Во время инаугурационной речи Зеленский попросил чиновников не вешать на стены кабинетов его портретов, заявив, что «президент это не идол, президент — это не портрет». Позже Зеленский отказался принять в подарок свой бюст, продажи которого начались на одном из интернет-аукционов.