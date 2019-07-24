На Украине появились в продаже бюсты Зеленского

Гипсовый бюст президента Украины Владимира Зеленского с 25 июля появится в продаже на одном из интернет-аукционов. Об этом пишут «Украинские новости».

По данным издания, гипсовая скульптура покрыта тремя слоями лака и сусальным золотом. Бюст весит 2,5 кг, а его высота составляет 23 см. Он представлен в трех цветах (мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый). Приобрести его можно будет за 2 тыс. грн (4 925,74 руб.).

20 мая в ходе инаугурационной речи Зеленский попросил госслужащих, чтобы в их кабинетах не было портретов с его фотографией. «Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов, потому что президент не идол, президент — это не портрет», — заявлял украинский лидер.

«Укринформ» также отмечает, что в Сети появились и объявления о продаже предвыборной программы Зеленского: стоимость такого документа 200 грн (495 руб.).