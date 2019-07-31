Зеленский отказался принять в подарок свой бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок сой бюст с отпечатками губной помады, который ему хотели передать журналисты во время его визита в Черкассы. Об этом сообщает украинское агентство «Униан».

«Президент — это не бюст и не портрет, а человек», — сказал Зеленский журналистам. Президент отметил, что видел свой бюст в интернете и ему он не нужен.

Агентство «Украинские новости» сообщало, что с 25 июля на одном из интернет-аукционов в продаже появился гипсовый бюст Зеленского. По описанию вес бюста составляет 2,5 кг, а высота — 23 см. Скульптура представлена в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый. Приобрести такой бюст можно за 2 тыс. грн (4925,74 руб).

В ходе инаугурационной речи Зеленский просил госслужащих не вешать в своих кабинетах его портретов.