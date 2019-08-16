Калоев пойдет на выборы в Северной Осетии от «Единой России»

Виталий Калоев, убивший в 2004 году швейцарского диспетчера, чья ошибка привела к гибели российского самолета, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России», сообщает «РИА Новости».

«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — сообщили агентству в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии.

Выборы депутатов городского собрания пройдут 8 сентября.

24 февраля 2004 года Калоев убил в Цюрихе диспетчера швейцарской компании Skyguide Питера Нильсена. В 2002 году тот осуществлял контроль за участком воздушного пространства над Германией и его ошибка привела к столкновению транспортного Boeing-757 компании DHL с пассажирским самолетом Ту-154 компании «Башкирские авиалинии». В результате катастрофы погибли несколько десятков детей, летевших из России на отдых в Испанию. Среди погибших были двое детей и жена Калоева.

В 2005 году швейцарский приговорил Калоева к 8 годам лишения свободы, однако уже в 2007 году он был освобожден и вернулся в Россию.