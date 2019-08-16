Калоев пойдет на выборы в Северной Осетии от «Единой России»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,36 +0,30 EUR Бирж. 73,62 +0,22 Brent 58,60 +0,86% USD Нал. 66,82 65,84 EUR Нал. 74,05 73,05 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1093 -0,0014 BTC/USD Бирж. 10 137,00 -189,00 IMOEX 2 620,96 -0,18% RTSI 1 244,20 -0,47% DJIA 25 775,78 +0,77% Nasdaq 7 859,64 +1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Applied Materials $57 (+26,02%) прогноз Stifel к 15.05.20
BRENT $60 (+2,39%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Alibaba $216 (+26,41%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+41,39%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Applied Materials $57 (+26,02%) прогноз Stifel к 15.05.20
BRENT $60 (+2,39%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Alibaba $216 (+26,41%) прогноз Jefferies к 05.08.20
Vipshop $11 (+41,39%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 13:30
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль Общество, 17:37 Калоев пойдет на выборы в Северной Осетии от «Единой России» Общество, 17:29 ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства Общество, 17:25 В Казани на молочном комбинате произошла утечка аммиака Общество, 17:14 «Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети Технологии и медиа, 17:09 Против криминального авторитета Огонька возбудили дело Общество, 17:08 СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске Общество, 17:02 Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий Политика, 16:52 СМИ узнали о покупке «Яндексом» прав на трансляцию матчей НХЛ в России Спорт, 16:47 Налоговый квест: как стать резидентом территории опережающего развития Pro, 16:36 Жена посадившего самолет А321 пилота сообщила о его реакции на награду Общество, 16:35 В Кремле озвучили план визита Путина во Францию Политика, 16:32 Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая Политика, 16:30 Страхи перед рецессией отступили: куда двинутся NASDAQ и Dow Jones Quote, 16:23
Общество ,  
0 
Калоев пойдет на выборы в Северной Осетии от «Единой России»

Виталий Калоев, убивший в 2004 году швейцарского диспетчера, чья ошибка привела к гибели российского самолета, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России», сообщает «РИА Новости».

«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — сообщили агентству в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии.

Выборы депутатов городского собрания пройдут 8 сентября.

24 февраля 2004 года Калоев убил в Цюрихе диспетчера швейцарской компании Skyguide Питера Нильсена. В 2002 году тот осуществлял контроль за участком воздушного пространства над Германией и его ошибка привела к столкновению транспортного Boeing-757 компании DHL с пассажирским самолетом Ту-154 компании «Башкирские авиалинии». В результате катастрофы погибли несколько десятков детей, летевших из России на отдых в Испанию. Среди погибших были двое детей и жена Калоева.

В 2005 году швейцарский приговорил Калоева к 8 годам лишения свободы, однако уже в 2007 году он был освобожден и вернулся в Россию.

На основе истории Калоева были сняты художественные фильмы «Полет в ночи. Катастрофа над Уберлинген» (Швейцария/Германия, 2009), «Последствия» (США, 2017; главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер) и «Непрощенный» (Россия, 2018; в роли Калоева Дмитрий Нагиев).

Теги: Виталий Калоев, Северная Осетия, Выборы, «Единая Россия»
Материалы по теме
Швейцарский суд решил освободить В.Калоева
Общество
Шварценеггер представил трейлер фильма о Виталии Калоеве
Общество
В.Калоев назначен замминистра строительства Северной Осетии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter