Жена посадившего самолет А321 пилота сообщила о его реакции на награду

Жена посадившего самолет А321 пилота сообщила о его реакции на награду

Жена командира самолета Дамира Юсупова, совершившего аварийную посадку самолета А321 на кукурузное поле, сообщала РБК, что ее муж не знал о присвоении ему звания Героя России.

«Он этого [о присвоении звания Героя России] не знал. Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», — сказала Наталья Юсупова, отметив, что рада награждению летчиков.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, совершившим жесткую посадку самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье.

Накануне, 15 августа, пассажирский лайнер А321 рейса U6178 Москва — Симферополь совершил жесткую посадку с невыпущенным шасси на кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. По предварительной информации, у самолета загорелись двигатели после столкновения со стаей птиц. Погибших нет, за медицинской помощью обратились 76 человек. После аварии Росприроднадзор сообщил, что не более чем в 2 км от аэропорта расположена несанкционированная свалка. Живущие там чайки могли стать причиной аварии ЧП. Следственный комитет ведет расследование инцидента.