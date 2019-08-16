СК сообщил о ходе расследования посадки самолета А321 в кукурузном поле

СК сообщил о ходе расследования посадки самолета А321 в кукурузном поле

Следственный комитет России сообщил о ходе расследования жесткой посадки лайнера A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Выполнен значительный объем следственных действий, направленных на закрепление обстановки на месте посадки воздушного судна, следов его касания и скольжения, фиксации положений механизмов и приборов», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ожидаются результаты расшифровки показаний «черных ящиков». Следственные органы анализируют видеозаписи, сделанные пассажирами рейса в полете и при жесткой посадке лайнера.

В ходе расследования СК допросил большую часть пассажиров лайнера и членов экипажа, а также запросил документы об оказании им медицинской помощи.