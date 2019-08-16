В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси

Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов завил, что при выпуске шасси во время жесткой посадки в Подмосковье они могли бы закопаться в грунт. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Там очень мягкий грунт, очень рыхлый, и шасси бы просто закопалось. Если бы оно закопалось, самолет бы очень резко остановился. А здесь из-за того, что не было шасси, он просто сглиссировал по кукурузе», — пояснил он.

Утром 15 августа самолет Airbus А321 совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Причиной стали птицы, которые попали в оба двигателя лайнера. В результате инцидента пострадали 76 человек. СК возбудил уголовное дело.

Эксперты рассказали РБК, что командир воздушного судна не стал выпускать шасси при посадке, несмотря на рекомендацию производителя садиться на сушу с выпущенными шасси. «Если оба двигателя были повреждены, то это действительно мастерство», — отмечал РБК президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.