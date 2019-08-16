Вылетевший из Москвы самолет вернулся после попадания в стаю птиц

Вылетевший из Москвы самолет вернулся после попадания в стаю птиц

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва — Уфа, вернулся во Внуково после попадания в стаю птиц на взлете. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Попадание в лобовое стекло, стекло целое. Посадка благополучная», — заявил представитель Utair.

Он добавил, что авиакомпания поменяет самолет. Рейс вылетит в Уфу в 15:30 мск.

Ранее 16 августа вылет самолета авиакомпании «Победа» из Минеральных Вод в Москву задержали на четыре часа из-за попадания птиц в правый двигатель. Самолет вылетел в Москву с опозданием в пять часов.