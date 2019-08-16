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Alibaba $216 (+27,43%) прогноз Jefferies к 05.08.20
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Вылетевший из Москвы самолет вернулся после попадания в стаю птиц

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва — Уфа, вернулся во Внуково после попадания в стаю птиц на взлете. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Попадание в лобовое стекло, стекло целое. Посадка благополучная», — заявил представитель Utair.

Он добавил, что авиакомпания поменяет самолет. Рейс вылетит в Уфу в 15:30 мск.

Ранее 16 августа вылет самолета авиакомпании «Победа» из Минеральных Вод в Москву задержали на четыре часа из-за попадания птиц в правый двигатель. Самолет вылетел в Москву с опозданием в пять часов.

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Накануне столкновение со стаей чаек привело к аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Жуковский — Симферополь. Попадание птиц в двигатель привело к отказу силовой установки. Экипажу пришлось посадить самолет в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб.

Теги: Самолет, новости РБК, UTair
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