Мосгорсуд отказал Яшину в жалобе на отказ в регистрации на выборах

Мосгорсуд отказал Яшину в жалобе на отказ в регистрации на выборах

Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу главы депутатов Красносельского района Ильи Яшина на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Яшин заявил, что судья не рассмотрел ни одного ходатайства. Он рассказал, что планирует обращаться в Верховный суд, а впоследствии — в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«В удовлетворении искового заявления Яшина отказано в связи с тем, что Яшин пропустил срок для подачи административного искового заявления такой категории. Сроки обжалования решений комиссий по отказу в регистрации в качестве кандидата предусмотрены Избирательным кодексом г. Москвы. Согласно положениям данного закона пропущенные сроки восстановлению не подлежат (ч. 2 ст. 89 Избирательного кодекса)», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В начале августа Центризбирком отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму, отклонив жалобы на аналогичное решение Мосгоризбиркома. Причиной отказа называли большой процент брака в собранных подписях.