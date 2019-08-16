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Выборы в Мосгордуму ,  
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Мосгорсуд отказал Яшину в жалобе на отказ в регистрации на выборах

Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу главы депутатов Красносельского района Ильи Яшина на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Политика
Яшин из камеры написал Памфиловой письмо о переносе выборов в Мосгордуму

Яшин заявил, что судья не рассмотрел ни одного ходатайства. Он рассказал, что планирует обращаться в Верховный суд, а впоследствии — в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«В удовлетворении искового заявления Яшина отказано в связи с тем, что Яшин пропустил срок для подачи административного искового заявления такой категории. Сроки обжалования решений комиссий по отказу в регистрации в качестве кандидата предусмотрены Избирательным кодексом г. Москвы. Согласно положениям данного закона пропущенные сроки восстановлению не подлежат (ч. 2 ст. 89 Избирательного кодекса)», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В начале августа Центризбирком отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму, отклонив жалобы на аналогичное решение Мосгоризбиркома. Причиной отказа называли большой процент брака в собранных подписях.

Впоследствии Яшин написал письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой перенести выборы с 8 сентября на конец осени. При этом Памфилова отмечала, что его не видела. Она добавляла, что дата проведения выборов является вопросом законодателей.

С середины июля в Москве проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Согласованные митинги прошли 20 июля и 10 августа. В начале августа Яшина арестовали на десять суток за несанкционированную акцию 14 июля.

Теги: Мосгорсуд, Илья Яшин, регистрация, Мосгордума, новости РБК
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