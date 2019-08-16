Жена Атамбаева заявила об уголовном деле против нее

Жена Атамбаева заявила об уголовном деле против нее

Супруга экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса сообщила о возбуждении в отношении нее уголовного дела, сообщает 24.kg.

«Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сказала она.

Показания против Атамбаевой дал экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев, сообщает 24.kg. Он заявил, что Атамбаева вмешивалась в судебный процесс по делу строительной компании БЛС.

Сама супруга экс-президента подтвердила, что знает Арабаева, поскольку он был в команде Атамбаева. При этом она заявила, что в политику не вмешивалась. «Я даже не знаю, где какой суд находится», — добавила Атамбаева.