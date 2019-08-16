«Уральские авиалинии» отменили рейсы из-за нехватки самолетов после ЧП

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс из Москвы в Новосибирск и обратно, следует из данных онлайн-табло.

Рейс из московского аэропорта Домодедово U6-100 должен был вылететь 15 августа в 22:55 мск и прибыть в Новосибирск 16 августа в 06:50 по местному времени.

Рейс из Новосибирска в Москву U6-99 должен был отправиться 16 августа в 08:00 по местному времени и прибыть в Домодедово в 08:25 мск.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» ТАСС рассказали, что рейсы отменили, после того как в подмосковном поле совершил жесткую посадку самолет Airbus A321.