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Трамп сообщил о «маленьком извинении» от Ким Чен Ына за пуски ракет

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о полученном письме от Ким Чен Ына, где северокорейский лидер пообещал, что ракетные испытания в КНДР прекратятся, когда завершатся учения США и Южной Кореи.

«Там было маленькое извинение за испытания ракет малой дальности и про то, что испытания прекратятся, когда завершатся учения (США и Южной Кореи. — РБК). Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем. Безъядерная Северная Корея станет одной из самых успешных стран в мире!» — написал Трамп.

В конце июля текущего года стало известно, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности. При этом в Пхеньяне подтвердили, что 1 августа состоялся еще один запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра. Накануне в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи подтвердили информацию о пятом запуске ракет со стороны КНДР. В частности, в ночь на 10 августа с территории КНДР были выпущены две ракеты неустановленного типа.

Комментируя один из предыдущих пусков, Трамп отмечал, что КНДР использует ракеты малой дальности, что не противоречит соглашению, заключенному с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре. Кроме прочего, Трамп подтвердил, что получил от лидера КНДР письмо. В своем послании северокорейский лидер выразил недовольство из-за совместных учений американских и южнокорейских военных.

Теги: Дональд Трамп, запуски ракет
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