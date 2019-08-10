Южная Корея сообщила о пятом за две недели запуске ракет из КНДР

Южная Корея сообщила о пятом за две недели запуске ракет из КНДР

Две ракеты неустановленного типа были выпущены с территории КНДР в ночь на субботу, 10 авугста. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Пуск был осуществлен из города Хамхын (восток Северной Кореи) в сторону Японского моря. Какие-либо подробности о ракетах не сообщаются. Как отмечает агентство, это пятый запуск ракет Северной Кореей за последние две недели.

Yonhap и Fox News уточняют, что КНДР проводит запуски на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи, которые стартовали 5 августа. В Пхеньяне их считают нарушением договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах.

Президент Дональд Трамп, комментируя один из предыдущих пусков, отмечал, что КНДР использует ракеты малой дальности, что не противоречит соглашению, которое он заключил с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре.