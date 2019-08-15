Минэкологии Подмосковья не нашло стай чаек у Жуковского после аварии A321

Близ озера Глушица около аэропорта Жуковский 15 августа не наблюдались крупные скопления чаек, заявило Минэкологии Московской области после инцидента с лайнером A321. «Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает», — говорится в сообщении ведомства, поступишем в РБК.

В ведомстве напомнили, что птицы, попадающие в двигатели самолетов — актуальная проблема для всех аэропортов мира. При этом Жуковский расположен особенно неудачно — в его районе есть много озер, где живут и питаются чайки, заявили в Минэкологии.

Кроме того, в этом же районе есть и несколько свалок. Так, полигон Сафоново расположен в 10 км от аэропорта и его закрыли в 2012 году. Отходы туда не завозятся, остатки мусора накрыты грунтом. Поэтому там не корма для птиц и крупных стай. Более опасны с точки зрения привлечения птиц два других объекта, отметили в Минэкологии — перегрузочная станция ООО «Экосервис», которая неоднократно привлекалась к ответственности за экологические нарушения и незаконная свалка строительных и бытовых отходов у озера Глушица. «При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок. В первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — описали ситуацию на этой свалке в министерстве..