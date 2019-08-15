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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+73,48%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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Минэкологии Подмосковья не нашло стай чаек у Жуковского после аварии A321

Близ озера Глушица около аэропорта Жуковский 15 августа не наблюдались крупные скопления чаек, заявило Минэкологии Московской области после инцидента с лайнером A321. «Фотофиксация, сделанная инспекторами эконадзора в день инцидента, это подтверждает», — говорится в сообщении ведомства, поступишем в РБК.

В ведомстве напомнили, что птицы, попадающие в двигатели самолетов — актуальная проблема для всех аэропортов мира. При этом Жуковский расположен особенно неудачно — в его районе есть много озер, где живут и питаются чайки, заявили в Минэкологии.

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Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Кроме того, в этом же районе есть и несколько свалок. Так, полигон Сафоново расположен в 10 км от аэропорта и его закрыли в 2012 году. Отходы туда не завозятся, остатки мусора накрыты грунтом. Поэтому там не корма для птиц и крупных стай. Более опасны с точки зрения привлечения птиц два других объекта, отметили в Минэкологии — перегрузочная станция ООО «Экосервис», которая неоднократно привлекалась к ответственности за экологические нарушения и незаконная свалка строительных и бытовых отходов у озера Глушица. «При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок. В первую очередь были убраны коммунальные отходы, остался преимущественно строительный мусор. Сейчас бытовые отходы на свалку не завозятся. Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — описали ситуацию на этой свалке в министерстве..

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Наличие свалок и большого числа живущих на них птиц в районе Жуковского ранее подтверждали в разговоре с РБК пилоты, работавшие на аэродроме. Стаи чаек заметны на видеозаписях пассажиров, которые были сделаны во время взлета лайнера. Из-за несанкционированной свалки в 2 км от аэропорта Жуковский был наложен штраф, а позже — возбуждено административное дело, сообщал ранее Росприроднадзор.

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Владелец аэродрома заявил о работе систем отпугивания птиц в Жуковском

Теги: Минэкологии, А321, Жуковский, ЧП, птицы, Посадка A321 в поле
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