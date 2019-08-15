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Cisco $51 (+9,7%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,56%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости

Алгоритмы формирования новостного топа «Яндекса» прозрачны, заголовки новостных сюжетов выбираются из СМИ. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК. Ранее освещение новости о планах запретить в России эксплуатацию старых автомобилей вызвало недовольство депутатов.

В «Яндексе» напомнили, что об инициативе рассказала «один из депутатов Государственной думы», что «вызвало большой общественный резонанс». «Позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость. В этом и всех других случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ», — пояснили в компании.

В «Яндексе» напомнили, что редакции у новостного агрегатора компании нет: все новости собираются автоматически из лицензированных СМИ. «Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ», — пояснили в компании.

О предложении депутатов запретить эксплуатацию «достигших предельного срока эксплуатации» автомобилей 14 августа написал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое в федеральные ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина из «Единой России». В письме не уточнялось, о каких именно автомобилях идет речь.

Позднее в Госдуме пояснили, что речь шла о запрете эксплуатации старых коммерческих автомобилей, а не личного автотранспорта. Однако к этому моменту в новостном топе «Яндекса» уже закрепился сюжет с названием «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей».

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Это вызвало недовольство депутатов. В «Единой России» заявили, что осенью нижняя палата планирует обсудить механизм формирования новостной повестки в агрегаторах. 15 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что заседание по этому поводу пройдет уже 19 августа.

С октября 2018 года депутаты рассматривают инициативы по ограничению доли иностранного капитала в новостных агрегаторах. Для владельцев СМИ подобное ограничение действует с 2016 года. В июле на рассмотрение Госдумы поступила схожая инициатива, однако на этот раз ограничить иностранный капитал до 20% предложили не только для новостных агрегаторов, но и в целом для «значимых сайтов».

Теги: «Яндекс», новостные агрегаторы, Госдума
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