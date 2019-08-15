В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости

Алгоритмы формирования новостного топа «Яндекса» прозрачны, заголовки новостных сюжетов выбираются из СМИ. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК. Ранее освещение новости о планах запретить в России эксплуатацию старых автомобилей вызвало недовольство депутатов.

В «Яндексе» напомнили, что об инициативе рассказала «один из депутатов Государственной думы», что «вызвало большой общественный резонанс». «Позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость. В этом и всех других случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ», — пояснили в компании.

В «Яндексе» напомнили, что редакции у новостного агрегатора компании нет: все новости собираются автоматически из лицензированных СМИ. «Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ», — пояснили в компании.

О предложении депутатов запретить эксплуатацию «достигших предельного срока эксплуатации» автомобилей 14 августа написал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое в федеральные ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина из «Единой России». В письме не уточнялось, о каких именно автомобилях идет речь.

Позднее в Госдуме пояснили, что речь шла о запрете эксплуатации старых коммерческих автомобилей, а не личного автотранспорта. Однако к этому моменту в новостном топе «Яндекса» уже закрепился сюжет с названием «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей».