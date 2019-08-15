Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами

Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами

Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях. Об этом сообщается на сайте клуба.

Ученые призвали «строго наказать» ответственных за появление документа, «противоречащего духу научного творчества и самой сути современной фундаментальной науки».

Члены клуба охарактеризовали требования уведомлять начальство о встречах с иностранцами как недопустимые ограничения личных и профессиональных свобод ученых, не дававших своего добровольного согласия на доступ к секретной информации.

Возникновение документа «является очередной иллюстрацией неадекватности министерства как органа управления отечественной наукой» и свидетельствует о необходимости восстановить единую самоуправляемую систему научных институтов под эгидой РАН, говорится в заявлении.