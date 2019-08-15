В Грузии сообщили о падении объемов экспорта вина в Россию

Грузия в июле 2019 года поставила в Россию более 3,5 млн бутылок вина — на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщается на сайте Национального агентства вина Грузии.

В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок, в июне — более 4,2 млн, а в июле поставки снизились до 3,5 млн бутылок. В агентстве отметили, что сокращение объема экспорта вина в Россию может привести к падению спроса на виноград в стране.

До этого Грузия наращивала экспорт вина. В январе—июле общий экспорт натурального виноградного вина увеличился на 4% (до 47,2 млн бутылок вина по 0,75 л), на 2% за тот же период увеличился экспорт в Россию (29,1 млн).

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ранее оценивал ущерб туристической отрасли страны от ухода туристов из России в $60 млн. Глава администрации туризма Мариам Квривишвили говорила, что ущерб экономике страны от временного запрета на полеты из России может достичь 2,5 млрд лари. В этом году до конфликта с Россией ожидалось прибытие в страну 1,7 млн российских туристов.

Временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу 8 июля. Он был введен по поручению президента России Владимира Путина на фоне протестов в Тбилиси, начавшихся после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте.