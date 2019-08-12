Туроператоры оценили потери Грузии из-за оттока российских туристов

Оценки потерь туристического сектора Грузии из-за отмены авиасообщения с Россией в размере $60 млн «вполне правдоподобны», считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом РБК сказал первый вице-президент организации Владимир Канторович.

«Цифры, приведенные премьер-министром вполне правдоподобны: $60 млн — это 60 тыс. человек. С каждого по тысяче долларов», — сказал он в разговоре с РБК. По его словам, «в августе Грузию ждут, скорее всего, сравнимые с июлем потери».

Ранее о том, что туристический сектор Грузии за июль потерял до $60 млн, заявил журналистам премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу 8 июля. Он был введен по поручению президента Владимира Путина на фоне протестов в Тбилиси, которые начались после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера. Этот поступок вызвал недовольство оппозиционных партий, которые в знак протеста покинули зал заседания. На улицах Тбилиси вспыхнули акции протеста, которые сопровождались столкновениями протестующих с полицией, а также антироссийской риторикой.