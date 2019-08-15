Премьер Италии раскритиковал главу МВД за решение о судьбе мигрантов

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте обратился с открытым письмом к члену своего правительства, вице-премьеру и министру внутренних дел Маттео Сальвини. В послании, текст которого приводит агентство Ansa, он раскритиковал Сальвини за позицию в отношении мигрантов, недоверие к Европейскому союзу и решение не допустить в итальянские порты судно Open Arms со 160 мигрантами на борту. Там находятся спасенные 1 августа в Сицилийском (Тунисском) проливе беженцы в основном из Ливии, и пока оно находится в море, так как ближайшие порты на Мальте и в Италии отказались его принимать. В Италии решение было принято в соответствии с недавним указом Сальвини, запретившим кораблям неправительственных организаций, спасающих мигрантов, заходить в порты страны.

Действия Сальвини могут нанести ущерб позиции Италии в Европе, следует из письма Конте. «Настало время настаивать на более европейском решении, иначе Италия окажется в полной изоляции в ситуации, которая станет все более неуправляемой», — пишет премьер. По его словам, правительства Франции, Германии, Испании, Португалии, Румынии и Люксембурга уже сообщили Конте о готовности принять людей.

Конте также указывает, что Сальвини как политик может заниматься волнующими его вопросами, но тему миграции он свел исключительно к формуле «закрытые порты», хотя она является более сложной.

Корабль принадлежит испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms. 9 августа на борту судна побывал актер Ричард Гир, который находился на отдыхе в Италии. Ненависть итальянцев, по его словам, его удивила. В ответ Сальвини посоветовал «благородному миллионеру» посадить спасенных на свой частный самолет и отвезти в США, чтобы разместить на своих голливудских виллах.