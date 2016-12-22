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Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС
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Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС
Политика, 21:20
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Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС
Рим призвал ЕС изменить миграционную политику, пригрозив, что иначе перестанет вносить деньги в бюджет союза. В Брюсселе отказались, напомнив, что участие в общих проектах прежде всего выгодно самой Италии
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

​«Никто не любит платить»

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер раскритиковал Италию за ее угрозу перестать платить ежегодные взносы ЕС (около €20 млрд), если Брюссель не пересмотрит свою политику по вопросу приема беженцев и распределения бремени на их содержание. Он также уточнил, что Рим не вносит в общий бюджет ЕС €20 млрд, как утверждают итальянские политики, а платит лишь около €14–16 млрд. «Если принять еще во внимание то, что они [итальянцы] получают из бюджета ЕС, то их чистый вклад составляет €3 млрд в год. <...> €20 млрд — это шутка», — заявил Эттингер в понедельник, 27 августа, в интервью изданию Politico.

Эттингер напомнил: из общеевропейской казны выделяется много средств на финансирование различных образовательных, социальных программ, а также исследовательских и инфраструктурных проектов в Италии. «Государства-члены [Европейского союза] взяли на себя обязательства, и это не мы [Еврокомиссия], а они заставили себя своевременно оплачивать расходы ЕС». По словам Эттингера, те страны, которые вносят свои вклады в бюджет ЕС, в конечном итоге являются бенефициарами европейской бюджетной политики. «Никто не любит платить. Но если вы заказываете, то вы должны заплатить», — подчеркнул он.

Еврокомиссар также признался, что вплоть до последних двух лет Европа «слишком мало» поддерживала Италию в вопросе миграции, однако с тех пор Брюссель делает все, что в его силах, в оказании Риму финансовой и ресурсной помощи для приема беженцев. «Кроме того, после последнего заседания Европейского совета (прошедшего 12 июля. — РБК) мы координируем прием беженцев, каждую отдельную лодку, между государствами-членами, чтобы прийти к добровольным решениям, основанным на солидарности. Вот почему у Италии и ее администрации есть партнер в лице нас», — подчеркнул он.

Ультиматум Рима

Эттингер также ответил на угрозу Рима наложить вето на принятие следующего многолетнего бюджета ЕС, если не последует изменений в миграционной политике союза. «Мы принимаем это к сведению, но не намерены реагировать на это на ежедневной основе», — заявил он. Голосование за бюджет должно состояться 20 сентября на саммите глав государств и правительств стран — членов ЕС.

О том, что Рим может не поддержать бюджет Евросоюза, который пока находится в стадии обсуждения, неоднократно говорил итальянский вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо. «Мы собираемся внимательно изучать все европейские предложения, а те, что нам не выгодны, будем блокировать», — сказал он (цитата по ТАСС). С похожим заявлением выступил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его словам, из-за «бессвязной социальной политики» ЕС Италия не считает возможным присоединиться к финансовому плану на ближайшие годы.

Одна из ключевых претензий Рима к ЕС — отсутствие эффективной системы распределения мигрантов, которые уже прибыли в Европу, по всему Евросоюзу. Из-за этого, сетуют в Риме, большинство мигрантов оседают в южных странах: Италии, Греции и Испании. Таким образом, именно на эти страны ложится бремя обеспечения приезжих, пока их прошения об убежище находятся на рассмотрении.

Италия требует от своих союзников по ЕС распределить 150 беженцев, которые с понедельника, 20 августа, находятся на борту спасательного судна Diciotti у берегов Сицилии и не имеют возможности высадиться на берег. Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини сначала запретил въезд в страну всем пассажирам этого судна, пригрозив выслать их обратно в Ливию, если ЕС не предложит Риму конкретной помощи в этом вопросе. Позже Сальвини разрешил 29 несовершеннолетним сойти на сушу в порту Катания, остальным въезд в Италию до сих пор запрещен. Прокуратора Сицилии выдвинула против Сальвини обвинение в превышении полномочий и нелегальных арестах мигрантов, сообщает The Times.

Маттео Сальвини (Фото: Luca Bruno / AP)

Пока вопрос с беженцами с Diciotti не будет решен, у Италии, по словам Ди Майо, нет иного выбора, кроме как «принять компенсационную меру в одностороннем порядке», то есть сократить взносы в ЕС. «Они хотят, чтобы итальянские граждане выплачивали €20 млрд? Тогда пусть покажут, что они этого заслуживают и что они берут на себя ответственность за проблему, с которой мы больше не можем оставаться в одиночестве. Границы Италии — это границы Европы», — написал он на своей странице в Facebook. По словам Сальвини, в общей сложности с 2017 года в Италию прибыли 700 тыс. беженцев.

По данным Международной организации по вопросам миграции, всего за 2018 год в Европу прибыли 79 тыс. мигрантов, 64,7 тыс. из которых добрались туда морским путем, остальные — по суше. Еще более 1,5 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь попасть в Европу. В 2018 году больше всего в Италию прибыло мигрантов из Туниса, Эритреи, Судана и Кот-д'Ивуара. За неделю, между 13 и 19 августа (последняя статистика), Италия приняла 245 мигрантов, Греция — 320, Испания — 1645. При этом в 2017 году в Европу прибыло более 186 тыс. мигрантов. ​

Наплыв беженцев в ЕС стал причиной конфликтов между странами-членами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл прибывающих в Европу мусульман «захватчиками», которые, по его мнению, не смогут адаптироваться к нормам жизни в христианском обществе (цитаты по DW). Орбан также критиковал Еврокомиссию за ее предложение ввести обязательные квоты на расселение беженцев по странам ЕС, в чем Венгрию поддержали другие страны Вышеградской группы — Польша, Словакия и Чехия. Беспокойство по поводу роста нелегальной миграции высказывал и канцлер Австрии Себастьян Курц. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес настаивают на необходимости гуманного отношения к мигрантам и беженцам из неблагополучных стран. О необходимости следовать правам человека в ситуации с приемом в Европу беженцев в понедельник заявил и Эттингер.

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Австралийская система

Ранее Сальвини также предложил ЕС брать пример с Австралии, которая создала центры по приему мигрантов за пределами своей территории — в Папуа — Новой Гвинее и Науру. Однако противники такого решения указывают на плохие условия содержания мигрантов в этих центрах, сравнивая их с концентрационными лагерями. В случае с Европой Сальвини предлагает разместить такие центры в Африке.

С технической точки зрения предложение Сальвини передать проблему мигрантов третьей стороне могло бы помочь в разрешении кризиса, но оно вряд ли будет принято по ряду соображений, говорит доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. «То, как эту идею подает Сальвини, неприемлемо для ЕС по идеологическим, ценностным соображениям. Если реализация инициативы итальянского министра будет ассоциироваться с созданием концентрационных лагерей для беженцев, его, безусловно, не поддержит европейское общество», — говорит эксперт.

Дополнительной проблемой является «токсичность» самого Сальвини, который считается в ЕС чересчур радикальным и даже «нерукопожатным» политиком, продолжает Тэвдой-Бурмули. «Если бы эту инициативу озвучили датчане или бельгийцы, то есть представители приемлемого европейского истеблишмента, тогда каким-нибудь образом этот проект смог бы дойти до реализации. Пока Брюссель просто по политическим соображениям не может принять предложение Сальвини», — заключил он.

Авторы: Анжелика Басисини, Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев.
Теги: Италия , Еврокомиссия , беженцы , мигранты
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