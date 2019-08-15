В МЧС сообщили о 55 обратившихся к медикам после жесткой посадки Airbus

В МЧС сообщили о 55 обратившихся к медикам после жесткой посадки Airbus

При жесткой посадке самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Раменском районе в общей сложности пострадали 55 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области. Среди пострадавших — 17 детей.

В МЧС также сообщили, что из всех обратившихся за медицинской помощью госпитализированы были шесть человек.

В Министерстве здравоохранения Московской области ранее сообщили РБК, что в центральную районную больницу в Раменском были доставлены 23 человека, в том числе девять детей и одна беременная женщина. Практически все они были отпущены домой. Одна женщина в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована, другая пассажирка с травмой средней степени тяжести после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.