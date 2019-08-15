Появилось видео избиения Макгрегором пожилого посетителя паба

Спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя паба в Дублине, отказавшегося выпить его виски. Об этом сообщает TMZ. Издание опубликовало видео с дракой.

Инцидент произошел еще в апреле. Как поясняет TMZ, инцидент произошел в пабе The Marble Arch. Драка попала на видео. Макгрегор выставил на стойке бара стаканы для виски, предлагая всем посетителям выпить напиток его собственного бренда. По версии издания, один гость заведения, пожилой мужчина от угощения отказался. После этого бывший боец UFC внезапно ударил его в голову левой рукой. Другие посетители схватили Макгрегора и вывели его из бара.

Другую версию конфликта в апреле со ссылкой на очевидцев излагало издание The Irish Mirror. По его данным, Макгрегор выступал с речью перед посетителями заведения, однако одному из них не понравились высказывания спортсмена. По словам очевидца, посетитель паба подошел к Макгрегору и заявил: «Русские избили тебя», после чего боец ударил его.

Макгрегор покинул UFC после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка Нурмагомедов ввязался в драку с тренером соперника, в которую вмешался Макгрегор. Личный конфликт между бойцами начался еще в 2016 году.