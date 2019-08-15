Появилось видео избиения Макгрегором пожилого посетителя паба

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,27 +0,25 EUR Бирж. 73,85 +0,29 Brent 58,47 -0,43% USD Нал. 66,64 65,72 EUR Нал. 74,23 73,35 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1144 +0,0010 BTC/USD Бирж. 10 108,00 +57,00 IMOEX 2 638,20 +0,04% RTSI 1 254,26 -0,43% DJIA 25 479,42 -3,05% Nasdaq 7 773,94 -3,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 449,7 (+14,42%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Macy's $28 (+67,06%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,14%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
X5 Retail ₽2 449,7 (+14,42%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Macy's $28 (+67,06%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,14%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
Друг Джигарханяна сообщил о самочувствии артиста Общество, 15:23 В Норвегии после ЧП в Архангельской области обнаружили радиоактивный йод Общество, 15:21 Медведев распорядился наградить пилотов лайнера А321 Общество, 15:21 Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi Технологии и медиа, 15:16 Минприроды проверит наличие свалки в районе аэропорта Жуковский Общество, 15:13 Бизнесмены предложили ограничить систему «все включено» в отелях в Турции Общество, 15:07 Около аэропорта Пулково под Петербургом загорелся склад Общество, 15:04 Пассажиры Airbus А321 описали посадку самолета на кукурузное поле Общество, 15:01 Рост цен на дешевые жизненно важные лекарства вдвое обогнал инфляцию Общество, 14:58 Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus Общество, 14:56 «Аэрофлот» в июле стал самым пунктуальным в топ-20 авиаперевозчиков Пресс-релиз, 14:55 Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Общество, 14:52 «Зенит» назвал экономически выгодной продажу Джорджевича «Локомотиву» Спорт, 14:45 Microsoft объяснила прослушку пользователей Технологии и медиа, 14:39
Общество ,  
0 
Появилось видео избиения Макгрегором пожилого посетителя паба

Спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя паба в Дублине, отказавшегося выпить его виски. Об этом сообщает TMZ. Издание опубликовало видео с дракой.

Инцидент произошел еще в апреле. Как поясняет TMZ, инцидент произошел в пабе The Marble Arch. Драка попала на видео. Макгрегор выставил на стойке бара стаканы для виски, предлагая всем посетителям выпить напиток его собственного бренда. По версии издания, один гость заведения, пожилой мужчина от угощения отказался. После этого бывший боец UFC внезапно ударил его в голову левой рукой. Другие посетители схватили Макгрегора и вывели его из бара.

Другую версию конфликта в апреле со ссылкой на очевидцев излагало издание The Irish Mirror. По его данным, Макгрегор выступал с речью перед посетителями заведения, однако одному из них не понравились высказывания спортсмена. По словам очевидца, посетитель паба подошел к Макгрегору и заявил: «Русские избили тебя», после чего боец ударил его.

Макгрегор покинул UFC после поражения от российского бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка Нурмагомедов ввязался в драку с тренером соперника, в которую вмешался Макгрегор. Личный конфликт между бойцами начался еще в 2016 году.

Макгрегор известен схватками и конфликтами за пределами октагона. За полгода до боя с россиянином Макгрегора арестовала полиция Нью-Йорка. Причиной стало нападение ирландца на автобус, перевозивший других бойцов, в том числе Нурмагомедова. Макгрегор кинул в автобус тележку и разбил окно, в результате бойца освободили под залог в $50 тыс.

В середине марта Макгрегор был задержан полицией в Майами-Бич по обвинению в ограблении и преступлении против собственности. В полиции сообщали, что боец вышел из ночного клуба, после чего к нему подошел поклонник с просьбой сфотографироваться. Макгрегор выхватил телефон из рук фаната, разбил его и ушел, забрав гаджет с собой.

Общество
Макгрегор назвал бойцов ММА из Дагестана командой «Мельдоний»

Теги: UFC, драка, Боец, Ирландия
Материалы по теме
Макгрегор назвал бойцов ММА из Дагестана командой «Мельдоний»
Общество
Макгрегор назвал Овечкина «настоящим русским» после драки на матче НХЛ
Общество
СМИ сообщили о драке Макгрегора в пабе после фразы «русские избили тебя»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter