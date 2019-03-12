Потерпевший подошел к Макгрегору возле отеля и попросил сфотографироваться, боец взял его телефон, разбил и унес с собой. Бойца ММА задержали, ему предъявили обвинения в грабеже

Фото: Conor McGregor / Twitter

Ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весах Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич по обвинению в ограблении. Об этом сообщает Miami Herald.

​По данным газеты, его задержали в связи с инцидентом, произошедшим возле отеля Fontainebleau. Издание сообщает, что 30-летний боец выходил из ночного клуба LIV, когда к нему подошел поклонник с просьбой сфотографироваться. Макгрегор выхватил телефон из рук фаната, разбил его и ушел, забрав гаджет с собой. Инцидент был зафиксирован на камеры видеонаблюдения.

В полиции сообщили, что потерпевший оценил стоимость мобильного устройства в $1 тыс. Макгрегор, как отмечается, не был задержан сразу после эпизода. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в доме на другом конце города. Ему были предъявлены обвинения в совершении разбойного грабежа.

Адвокат спортсмена Сэмюэль Рабин заявил, что Макгрегор стал участником «небольшой ссоры». Он отметил, что его подзащитный готов полностью сотрудничать со следствием.