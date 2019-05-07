Макгрегор назвал бойцов ММА из Дагестана командой «Мельдоний»

Бывший чемпион UFC, ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал командой «Мельдоний» троих российских спортсменов. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, однако впоследствии он удалил сообщение.

Ирландец включил в «Мельдоний» троих бойцов ММА из Дагестана, список которых опубликован в аккаунте дагестанской команды в Twitter. Среди них Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.

Макгрегор добавил, что трое из них уже попадались на употреблении допинга — Махачев, Тухугов и Тайсумов. Боец удалил сообщение в Twitter, но его скриншот опубликовало «РИА Новости».

В начале октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После окончания поединка Нурмагомедов ввязался в драку с тренером соперника, в которую вмешался Макгрегор. Конфликт между бойцами начался еще в 2016 году.