СМИ сообщили о драке Макгрегора в пабе после фразы «русские избили тебя»

Ирландская полиция расследует инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который напал на посетителя одного из пабов в Дублине. Об этом сообщает The Irish Mirror со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, инцидент произошел в пабе Marble Arch 6 апреля. Макгрегор вступал с речью перед посетителями заведения, однако одному из них не понравились высказывания спортсмена. По словам очевидца, посетитель паба подошел к Макгрегору и заявил: «Русские избили тебя», после чего боец ударил его.

Источник газеты рассказал, что получивший удар от Макгрегора мужчина проживает в дублинском районе Баллифермот и часто бывает в этом заведении.

В середине марта Макгрегор был задержан в Майами-Бич по обвинению в ограблении и преступлении против собственности. В полиции рассказали, что боец вышел из ночного клуба, после чего к нему подошел поклонник с просьбой сфотографироваться. Макгрегор выхватил телефон из рук фаната, разбил его и ушел, забрав гаджет с собой. 22-летний потерпевший оценил стоимость мобильного устройства в $1 тыс. Адвокат Макгрегора счел произошедшее «небольшой ссорой» и подчеркнул, что боец готов сотрудничать со следствием. Позднее бойца ММА выпустили под залог в $12,5 тыс.