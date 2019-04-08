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СМИ сообщили о драке Макгрегора в пабе после фразы «русские избили тебя»

Ирландская полиция расследует инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который напал на посетителя одного из пабов в Дублине. Об этом сообщает The Irish Mirror со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, инцидент произошел в пабе Marble Arch 6 апреля. Макгрегор вступал с речью перед посетителями заведения, однако одному из них не понравились высказывания спортсмена. По словам очевидца, посетитель паба подошел к Макгрегору и заявил: «Русские избили тебя», после чего боец ударил его.

Источник газеты рассказал, что получивший удар от Макгрегора мужчина проживает в дублинском районе Баллифермот и часто бывает в этом заведении.

Общество
Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич

В середине марта Макгрегор был задержан в Майами-Бич по обвинению в ограблении и преступлении против собственности. В полиции рассказали, что боец вышел из ночного клуба, после чего к нему подошел поклонник с просьбой сфотографироваться. Макгрегор выхватил телефон из рук фаната, разбил его и ушел, забрав гаджет с собой. 22-летний потерпевший оценил стоимость мобильного устройства в $1 тыс. Адвокат Макгрегора счел произошедшее «небольшой ссорой» и подчеркнул, что боец готов сотрудничать со следствием. Позднее бойца ММА выпустили под залог в $12,5 тыс.

26 марта Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA, не объяснив причины своего решения. На следующий день СМИ сообщили, что полиция Ирландии проводит расследование в отношении Макгрегора из-за обвинения в сексуальном насилии. По словам источников The New York Times, в январе спортсмена задержали и допросили, а затем отпустили в ожидании результатов расследования. По их данным, ему не были предъявлены обвинения.

Общество
СМИ узнали о расследовании в отношении Макгрегора в Ирландии

Последний поединок ирландец провел в октябре 2018 года против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Бой, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина удушающим приемом. Сразу по окончании поединка внутри октагона и рядом с ним произошла массовая драка между командами Нурмагомедова и Макгрегора. Руководство UFC приняло решение не вручать российскому бойцу чемпионский пояс. Как сообщил глава промоушена Дэйн Уайт, Нурмагомедов нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка.

Теги: боец ММА, драка, Дублин, паб
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