Врачи отпустили почти всех пострадавших при жесткой посадке А321

Врачи отпустили почти всех пострадавших при жесткой посадке А321

Врачи отпустили почти всех пострадавших в результате жесткой посадки пассажирского самолета А321 в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщили РБК в Министерстве здравоохранения Московской области.

«В Раменской больнице продолжает находиться одна пострадавшая в результате аварийной посадки самолета в Жуковском. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что остальных пострадавших после осмотра отпустили.

Ранее в больницу были доставлены 23 человека, в том числе девять детей. Также медики осмотрели беременную женщину, которую вскоре отпустили.

Самолет А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку утром 15 августа. Как сообщили в авиакомпании, при вылете самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели. В результате пилоты решили посадить самолет на кукурузное поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.