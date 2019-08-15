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Владелец кукурузного поля сообщил о последствиях ЧП с Airbus

Гендиректор и владелец «ООО Рам Ленд» Сергей Должиков рассказал РБК, что на его кукурузном поле совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний».

По его словам, пассажиров уже эвакуировали с места происшествия, но сам самолет пока находится на поле. Должиков уточнил, что на месте работают сотрудники авиакомпании и представители Росавиации. «Не знаю, [как будут вывозить самолет], но думаю, это будет проблематично», — добавил он.

Общество
СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Подмосковье

Посевы кукурузы при посадке самолета пострадали, но информацию о существенных убытках Должиков не подтвердил, отметив, что «больше переживали за людей». Площадь кукурузного поля составляет около 39 га, кукурузой засеяно около тысячи гектаров.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Причиной стали птицы, попавшие в оба двигателя лайнера. В результате произошло возгорание.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

На борту самолета находились 226 пассажиров, 23 из них пострадали. В больнице осталась только одна женщина, остальных медики отпустили после осмотра.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Теги: Посадка A321 в поле, Подмосковье, жесткая посадка, Самолет
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