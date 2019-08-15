СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Подмосковье

Следственный комитет России (СКР) показал видео с места жесткой посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье. Кадры опубликованы на канале СК в YouTube.

На них видно, что самолет приземлился на кукурузном поле. У него повреждена носовая часть. На месте работают медики, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области утром 15 августа. При взлете из аэропорта Жуковский в оба его двигателя попали птицы, после чего произошло возгорание. Лайнер должен был направиться в Симферополь.