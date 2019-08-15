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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье
В оба двигателя летевшего в Симферополь лайнера «Уральских авиалиний» попали птицы, в результате произошло возгорание и самолет пришлось сажать в аэропорте вылета. По данным МЧС, никто не пострадал
Фото: artemiyplk / Twitter

Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова.

По данным регионального ГУ МЧС, на борту лайнера находились 226 человек, включая шесть несовершеннолетних. «Все люди из самолета эвакуированы. Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В оба двигателя самолета попали птицы, рассказали в авиакомпании. «При взлете загорелся двигатель, после экстренной посадки A-321 выкатился за пределы ВПП», — заявили в пресс-службе МЧС.

Видео: artemiyplk / Twitter

Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что в итоге пилоту удалось посадить самолет на брюхо примерно в 3–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

В Росавиации сообщили РБК, что самолет после столкновения со стаей чаек сел в кукурузном поле на расстоянии чуть более километра от ВПП. Там сообщили, что пострадали четыре человека, которые направлены в больницу.

Первым об аварийной посадке сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле», — сказал собеседник агентства.

Самолет направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь, после вылета экипаж сообщил о пожаре в двигателе, предположительно из-за попадания птицы, и принял решение вернуться в аэропорт, утверждает источник.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в 06:10 мск оттуда в Симферополь вылетел самолет «Уральских авиалиний».

Авторы: Константин Нагаев, Артем Филипенок, Мария Кокорева
Теги: Подмосковье, жесткая посадка
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