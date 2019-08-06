Москва и Минск согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Стороны договорились о том, что оператору белорусского участка нефтепровода «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба» — необходимо обеспечить объемы выручки в размерах, которые изначально прогнозировались на 2019 год.

В конце июня Белоруссия предложила России в качестве компенсации за ситуацию с грязной нефтью в «Дружбе» повысить тариф на транзит на 22%. В качестве второго варианта рассматривалась прокачка до конца 2019 года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти.

Из-за того, что в трубопровод попала грязная нефть, была приостановлена прокачка российского топлива в Польшу, Украину, Словению, Венгрию и Германию.

Потери Минска от испорченного грязной нефтью оборудования Мозырского нефтеперерабатывающего завода оценивались в $20 млн. В общей сложности из-за загрязнения «Дружбы» Белоруссия недополучила около 630 тыс. нефти.