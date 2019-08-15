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Посадка А321 в поле ,  
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Авиакомпания сообщила о состоянии совершившего жесткую посадку самолета

Самолет Airbus A321, совершивший жесткую посадку в поле в Московской области, получил сильные повреждения. Об этом сообщается на странице авиакомпании «Уральские авиалинии» во «ВКонтакте».

«Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов», — говорится в сообщении. 

Лайнер вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета в два его двигателя попали птицы, произошло возгорание. Самолет совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

В авиакомпании рассказали, что в лайнере находились 224 пассажира, их эвакуировали. По данным Минздрава, в результате пострадали 23 человека. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уральская транспортная прокуратура также начала проверку произошедшего.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Теги: «Уральские авиалинии», Самолет, жесткая посадка, Посадка A321 в поле
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