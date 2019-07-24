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Операторам снова откажут в выделении лучших для тестирования 5G частот
«Ростелеком», «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС подали новые заявки на тестирование наиболее подходящих для развития 5G радиочастот. Но власти снова откажут операторам из-за позиции силовых ведомств
Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) на ближайшем заседании, которое должно состояться 25 июля, вновь откажет крупнейшим операторам в выделении для тестирования радиочастот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который считается наиболее подходящим для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом РБК рассказали два участника рынка.

По словам одного из собеседников, МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» просили ГКРЧ выделить им указанные частоты для проведения пилотов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также в Московской и Ленинградской областях и Татарстане. Кроме того, «ВымпелКом» подал заявку на проведение испытаний внутри помещений, в частности в метро Москвы. «МегаФон» просил частоты 3,4–3,8 ГГц для проведения пилотов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

18 июля на согласительном совещании в преддверии заседания ГКРЧ представители Минобороны, Федеральной службы охраны (ФСО), «Роскосмоса» и Федеральной службы безопасности (ФСБ) выступили против удовлетворения указанных заявок, продолжает собеседник РБК. Силовые структуры настаивают, что этот ресурс используется правительственными службами и его передача гражданским средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.

За выделение частот 3,4–3,8 ГГц для тестирования 5G выступал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, аргументируя это тем, что в противном случае развитие технологии замедлится на пять лет, сообщил собеседник РБК.

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Представитель Минкомсвязи подтвердил, что на 25 июля запланировано следующее заседание ГКРЧ, но комментировать повестку не стал. Однако информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев сообщил РБК, что заявку на тестирование 5G подавала «дочка» компании, которая ранее получила частоты 3,4–3,8 ГГц «со всеми необходимыми согласованиями со стороны силовых структур». «Сейчас на этих частотах работает радиотехнология WiMAX, мы хотели бы на них же протестировать работу 5G. Для отказа не видим принципиальных оснований, так как частоты уже используются и тестирование на них другой радиотехнологии принципиально ничего не меняет. Попытки «закрыть» для российских операторов диапазон 3,4–3,8 ГГц, который во всем мире будет являться базовым для 5G, ставит под вопрос успешную реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и выполнение майских указов», — настаивает Костарев.

«МегаФон» также просил разрешение на тестирование 5G на частотах 3,4–3,8 ГГц, которые ранее были выделены для работающей сети радиодоступа «дочке» компании, рассказал представитель оператора Юрий Нехайчук. «В заявке были указаны все технические параметры, которые уже введены в эксплуатацию и находятся в «эфире», никому не оказывая помех. Поэтому нам непонятны причины [будущего] отказа. Получается, что дело не в технических составляющих», — рассуждает Нехайчук. В «МегаФоне» также указывают, что невозможность использовать диапазон 3,4–3,8 ГГц ставит под угрозу «существенную часть задач программы «Цифровая экономика».

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева не стала комментировать итоги согласительного совещания, но отметила, что им «сложно представить какие-либо основания для отказа в метро, где заведомо нет других пользователей этого спектра». Представитель МТС отказался от комментариев.

Крупнейшие операторы неоднократно заявляли, что диапазон 3,4–3,8 ГГц является базовым для развития 5G в мире. Ранее ГКРЧ разрешила тестировать на них технологию «МегаФону» и «Ростелекому» во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В начале нынешнего года эти компании обратились к комиссии с просьбой продлить сроки тестирования, но она отказала из-за позиции силовых ведомств. Минкомсвязи в свою очередь предлагало перевести радиосредства фиксированных операторов, которые работают в требуемом диапазоне, на другие частоты.

Пока для развития 5G в России выделили частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Ранее вице-премьер Максим Акимов говорил, что они ищут возможность выделить также ресурс 3,4–3,8 ГГц. «У нас два года на решение вопроса с частотами, мы его обязательно вместе с нашими коллегами из силового блока найдем», — говорил Акимов в июне.

Автор: Анна Балашова
Теги: 5G, «большая четверка», Минкомсвязь, цифровая экономика
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