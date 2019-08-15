Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Саратовской области.

Информация о ДТП поступила спасателям в 7:55 по местному времени (6:55 мск). Столкнулись два транспортных средства. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна единица техники.

Местный портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию добавляет, что в аварию попали пассажирская «Газель» и Volkswagen. Пострадали четыре человека из легкового автомобиля и шестеро из микроавтобуса.

В региональном главке МЧС порталу рассказали, что в «Газели» находились рабочие «Энгельсстроя», они ехали на стройку бассейна. По данным ведомства, семь человек отправили в больницу, а трое отказались от госпитализации.