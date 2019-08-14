В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека

В Дагестане при столкновении двух машин погибли четыре человека

В Дагестане при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Алмало погибли четыре человека, еще трое пострадали, в том числе два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике в Instagram.

Авария произошла в 23:00 13 августа. По предварительным данным, Lada Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с автомобилем «ВАЗ-2114». Состояние одного из раненных критическое.

https://www.instagram.com/p/B1HuQfACgRL/

Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту случившегося собирают информацию, отметили в министерстве.