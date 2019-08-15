Роскачество назвало лучшие марки школьной формы

Эксперты Роскачества совместно с Минпромторгом России провели исследование школьной формы различных производителей. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК. По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.

Отмечается, что специалисты впервые протестировали пиджаки для мальчиков различных марок, представленных на российском рынке. В частности, специалисты исследовали пиджаки для мальчиков 28 торговых марок, из которых 20 — российского производства (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Иваново, Тверь, Брянск), а также Белоруссии, Китая, Бангладеша и Узбекистана. Как показало исследование, эксперты зафиксировали постепенное сокращение использования некачественных тканей. Все пиджаки исследовались по шестидесяти показателям качества и безопасности. Продукция проверялась на токсичность, гигиенические показатели (гигроскопичность и воздухопроницаемость), состав, прочность и качество ткани, качество покроя и пошива, а также на пиллингуемость (количество катышков).

В Роскачестве добавили, что более 60% пиджаков для школьников можно признать безопасными, и этот показатель выше, чем по результатам проверки других элементов школьной формы в прошлые годы.

У 11 из 28 торговых марок были выявлены несоответствия требованиям регламента безопасности. При этом по гигроскопичности несоответствия выявлены лишь у двух торговых марок (Zara Kids, H&M), по воздухопроницаемости — у восьми (BTC, Choupette, TILLI STILLI, «Класс и К», OLMI, Silver Spoon, Bosser, Брянская швейная фабрика). У пиджаков одной торговой марки (ORBY, производства Узбекистана) несоответствия сразу и по гигроскопичности, и по воздухопроницаемости.