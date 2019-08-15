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Роскачество назвало лучшие марки школьной формы

Эксперты Роскачества совместно с Минпромторгом России провели исследование школьной формы различных производителей. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК. По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.

Отмечается, что специалисты впервые протестировали пиджаки для мальчиков различных марок, представленных на российском рынке. В частности, специалисты исследовали пиджаки для мальчиков 28 торговых марок, из которых 20 — российского производства (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Иваново, Тверь, Брянск), а также Белоруссии, Китая, Бангладеша и Узбекистана. Как показало исследование, эксперты зафиксировали постепенное сокращение использования некачественных тканей. Все пиджаки исследовались по шестидесяти показателям качества и безопасности. Продукция проверялась на токсичность, гигиенические показатели (гигроскопичность и воздухопроницаемость), состав, прочность и качество ткани, качество покроя и пошива, а также на пиллингуемость (количество катышков).

В Роскачестве добавили, что более 60% пиджаков для школьников можно признать безопасными, и этот показатель выше, чем по результатам проверки других элементов школьной формы в прошлые годы.

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У 11 из 28 торговых марок были выявлены несоответствия требованиям регламента безопасности. При этом по гигроскопичности несоответствия выявлены лишь у двух торговых марок (Zara Kids, H&M), по воздухопроницаемости — у восьми (BTC, Choupette, TILLI STILLI, «Класс и К», OLMI, Silver Spoon, Bosser, Брянская швейная фабрика). У пиджаков одной торговой марки (ORBY, производства Узбекистана) несоответствия сразу и по гигроскопичности, и по воздухопроницаемости.

Помимо гигроскопичности и воздухопроницаемости эксперты Роскачества проверили и состав ткани, в том числе и подкладки, а также соответствие состава ткани заявленному на маркировке. Исследование показало, что у 17 из 28 товаров процентное содержание волокон ткани верха и подкладки соответствовало заявленному. У товаров десяти торговых марок содержание шерсти и/или вискозы было иным, чем указано в маркировке.

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Исследование показало, что чистая шерсть (100%) использовалась в ткани верха продукции торговой марки Bosser). Эксперты установили, что продукция всех торговых марок оказалась устойчива к стирке, поту, дождевой и дистиллированной воде, а также к глажению и сухому трению. Кроме прочего, все изделия торговых марок прошли испытания на прочность. Разрывную нагрузку выдержала ткань верха на 23 пиджаках из 28. Недостаточно прочными оказались пиджаки торговых марок «Смена», Zara Kids, Bosser, Noble people. Подкладка оказалась прочней, она порвалась слишком быстро только у пиджака одной торговой марки — SLV.

Как следует из исследования, тест на пиллингуемость не прошли десять из 28 исследованных товаров. Эксперты пришли к выводу, что у продукции торговых марок Desalu, Shaluny, Choupette, TILLI STILLI, Gulliver, Silber Spoon, «Стильные непоседы», Valenti Kids, Kavalier New, «Смена» быстро скатывается ткань.

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Также эксперты проверили ткань пиджаков на изменение линейных размеров после мокрой обработки. После эксперимента изменения наблюдались у подкладки пиджаков пяти торговых марок: Natali-Style, TILLI STILLI, Silver Spoon, Valenti Kids, Katasonov. Ткань верха оказалась более устойчивой, она «села» только у пиджаков двух торговых марок: «Смена» и Noble people. Химчистку выдержали все образцы.

Теги: «Роскачество», школьная форма
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