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Schlumberger $49 (+25,19%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Роскачество назвало лучшие зеркальные фотоаппараты и «мыльницы»

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование фотоаппаратов. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Специалисты изучили 98 моделей (55 — беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 — зеркальных, 10 — компактных и 3 псевдозеркальных — для любительской съемки) и оценили качество снимков, видео и звука, а также функциональность аппаратов и удобство использования.

Согласно результатам исследования, лучшими среди беззеркальных камер со сменными объективами стали модели Nikon Z6 и Z7, а также Sony Alpha 7 III. Высокую оценку за съемку на улице при ярком освещении и за портретную съемку получили модели всех брендов, представленных в исследовании: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony.

С цветопередачей в автоматическом режиме лучше всех справились Fujifilm X-T3, Sony Alpha 7 III и Canon EOS M100. Лучшие видео были сняты на Nikon Z7.

Среди зеркальных камер, по оценке Роскачества, лучшими стали Canon, Nikon и Pentax. По качеству съемки в автоматическом режиме лидером стала модель Canon EOS 77D.

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Лучшей компактной моделью, или «мыльницей», по мнению специалистов Роскачества, является Fujifilm X100 °F. Сильной стороной этого аппарата, а также Canon PowerShot G1X Mark III, стали стабилизация изображения и качество съемки улицы при дневном освещении. Лидером среди псевдозеркальных фотоаппаратов ведомство назвало модель Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4.

Теги: Роскачество, исследование, фотоаппараты
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