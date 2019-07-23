Роскачество назвало лучшие зеркальные фотоаппараты и «мыльницы»

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование фотоаппаратов. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Специалисты изучили 98 моделей (55 — беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 — зеркальных, 10 — компактных и 3 псевдозеркальных — для любительской съемки) и оценили качество снимков, видео и звука, а также функциональность аппаратов и удобство использования.

Согласно результатам исследования, лучшими среди беззеркальных камер со сменными объективами стали модели Nikon Z6 и Z7, а также Sony Alpha 7 III. Высокую оценку за съемку на улице при ярком освещении и за портретную съемку получили модели всех брендов, представленных в исследовании: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony.

С цветопередачей в автоматическом режиме лучше всех справились Fujifilm X-T3, Sony Alpha 7 III и Canon EOS M100. Лучшие видео были сняты на Nikon Z7.

Среди зеркальных камер, по оценке Роскачества, лучшими стали Canon, Nikon и Pentax. По качеству съемки в автоматическом режиме лидером стала модель Canon EOS 77D.