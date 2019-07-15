Роскачество опубликовало инструкцию по выявлению телефонных мошенников

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности компании Group-IB подготовили рекомендации, которые помогут распознать телефонных мошенников. Инструкция опубликована на портале Роскачества.

Эксперты рекомендуют никогда не сообщать CCV банковской карты, код из СМС, кодовое слово и другие личные данные неизвестным, которые представляются сотрудниками банка. Роскачество советует самостоятельно перезвонить в кредитную организацию и убедиться, что звонил специалист.

Во время звонка мошенники могут сообщить о подозрительных операциях со счетом и попросить владельца карты предоставить личные данные, чтобы остановить операцию. При этом они могут озвучить остаток средств на счете и последнюю операцию по карте, однако сотрудники банков действуют иначе: они автоматически блокируют карту, и клиент сам должен звонить в банк для ее разблокировки.

Указывающим на мошеннические действия признаком может быть отказ абонента назвать ФИО и должность. При этом злоумышленник может давить на владельца карты, чтобы решить все вопросы за один звонок, отмечает Роскачество. Обезопасить себя можно, сообщив собеседнику, что разговор записывается. В большинстве случаев это заставляет преступников пойти на попятную.

Также рекомендуется скептически относиться к звонкам, оповещающим о выигрышах в лотереи. В таких случаях могут потребовать данные карты клиента или попросить сделать предварительный взнос, что является мошенничеством.