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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Роскачество опубликовало инструкцию по выявлению телефонных мошенников

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности компании Group-IB подготовили рекомендации, которые помогут распознать телефонных мошенников. Инструкция опубликована на портале Роскачества.

Эксперты рекомендуют никогда не сообщать CCV банковской карты, код из СМС, кодовое слово и другие личные данные неизвестным, которые представляются сотрудниками банка. Роскачество советует самостоятельно перезвонить в кредитную организацию и убедиться, что звонил специалист.

Во время звонка мошенники могут сообщить о подозрительных операциях со счетом и попросить владельца карты предоставить личные данные, чтобы остановить операцию. При этом они могут озвучить остаток средств на счете и последнюю операцию по карте, однако сотрудники банков действуют иначе: они автоматически блокируют карту, и клиент сам должен звонить в банк для ее разблокировки.

Указывающим на мошеннические действия признаком может быть отказ абонента назвать ФИО и должность. При этом злоумышленник может давить на владельца карты, чтобы решить все вопросы за один звонок, отмечает Роскачество. Обезопасить себя можно, сообщив собеседнику, что разговор записывается. В большинстве случаев это заставляет преступников пойти на попятную.

Также рекомендуется скептически относиться к звонкам, оповещающим о выигрышах в лотереи. В таких случаях могут потребовать данные карты клиента или попросить сделать предварительный взнос, что является мошенничеством.

«В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине клюнули на удочку аферистов, обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Пригодятся все факты, которые вы запомнили», — добавил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Роскачество также советует скачать на телефон специальное приложение, которое определяет неизвестные номера и распознает их принадлежность к организациям или категории «спам».

В начале года агентство ТАСС сообщало, что полиция в 2018 году зарегистрировала около 43 тыс. случаев телефонного мошенничества в России.

Теги: телефон, мошенник, Роскачество
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