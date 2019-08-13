Роскачество дало рекомендации по выбору вареной колбасы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,58 +0,18 EUR Бирж. 73,39 +0,04 Brent 58,43 0% USD Нал. 65,92 65,14 EUR Нал. 73,81 72,99 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1190 -0,0022 BTC/USD Бирж. 11 383,00 -18,00 IMOEX 2 676,51 -0,50% RTSI 1 285,70 -0,65% DJIA 25 897,71 -1,48% Nasdaq 7 863,41 -1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Netflix $440 (+42,23%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,88%) прогноз ING к 30.09.19
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Netflix $440 (+42,23%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,88%) прогноз ING к 30.09.19
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12 авг, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12 авг, 12:14
Verizon анонсировала продажу сервиса микроблогов Tumblr Бизнес, 10:33 Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю Общество, 10:24 Атамбаева заподозрили в убийстве и захвате заложников Политика, 10:19 Глава KFC — РБК: «Две трети наших ресторанов все еще не построены» Pro, 10:12 «$10 000 к 2022 году»: как сильно подорожает Ethereum Крипто, 10:11 Тротуар, газон, контейнер: где можно и нельзя парковаться в своем дворе Авто, 10:03 Новый тренд: 15 пар обуви с квадратными носами Pink, 10:00 Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде Бизнес, 10:00 Роскачество дало рекомендации по выбору вареной колбасы Общество, 09:53 При жесткой посадке вертолета на Камчатке пострадал человек Общество, 09:49 «Роскосмосу» предложили создать новый скафандр для высадки на Луну Технологии и медиа, 09:29 В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна Общество, 09:26 Глава спецслужбы Киргизии заявил о прицельной стрельбе в бойца «Альфы» Политика, 09:25 В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму Политика, 09:18
Общество ,  
0 
Роскачество дало рекомендации по выбору вареной колбасы

Роскачество разработало рекомендации по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

В первую очередь при выборе продукта следует сверить реальные условия хранения с допустимыми: температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов включительно.

Согласно рекомендациям, необходимо читать этикетку, где должны быть указаны состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления и условия хранения. На упаковке следует проверить надпись «упаковано под вакуумом» или «в модифицированной атмосфере». Уточняется, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности.

Ингредиентами изготовленной по ГОСТу докторской колбасы являются свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, сухое или обезжиренное коровье молоко, соль, сахар и пряности (мускатный орех или кардамон). Не допускается содержание в составе курицы, растительных белков, клетчатки или крахмала. Другие рецептуры колбас могут включать в себя черный перец, чеснок, шпик или исключать некоторые виды мяса.

Ингредиенты состава на этикетке указываются в зависимости от их процентного соотношения в рецептуре: так, вода должна значиться только на третьем месте, а мясо — на первом. Вареная колбаса должна быть упругой, иметь цвет от розового до светло-розового, ее консистенция должна быть без комочков.

Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Эксперты также уточнили, что ГОСТ допускает использование некоторых Е-добавок: фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300, регуляторы кислотности, такие как Е331 (лимонная кислота), стабилизаторы и регуляторы кислотности (Е339, Е451, Е450), пищевые фосфаты Е452 и усилитель вкуса Е621.

Теги: «Роскачество», колбаса
Материалы по теме
Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина
Общество
Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter