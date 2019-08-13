Роскачество дало рекомендации по выбору вареной колбасы

Роскачество разработало рекомендации по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

В первую очередь при выборе продукта следует сверить реальные условия хранения с допустимыми: температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов включительно.

Согласно рекомендациям, необходимо читать этикетку, где должны быть указаны состав продукта, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления и условия хранения. На упаковке следует проверить надпись «упаковано под вакуумом» или «в модифицированной атмосфере». Уточняется, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности.

Ингредиентами изготовленной по ГОСТу докторской колбасы являются свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, сухое или обезжиренное коровье молоко, соль, сахар и пряности (мускатный орех или кардамон). Не допускается содержание в составе курицы, растительных белков, клетчатки или крахмала. Другие рецептуры колбас могут включать в себя черный перец, чеснок, шпик или исключать некоторые виды мяса.

Ингредиенты состава на этикетке указываются в зависимости от их процентного соотношения в рецептуре: так, вода должна значиться только на третьем месте, а мясо — на первом. Вареная колбаса должна быть упругой, иметь цвет от розового до светло-розового, ее консистенция должна быть без комочков.