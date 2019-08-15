СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy

Солист британской группы The Prodigy Кит Флинт, покончивший с собой весной текущего года, имел многомиллионную задолженность по невыплаченным кредитам и налоговым отчислениям. Об этом сообщает газета The Sun.

Как отмечает издание, его сумма невыплаченных накоплений музыканта составила 7,3 млн. фунтов стерлингов. После того, как были погашены все обязательства Флинта, общий размер активов сократился с 11,6 млн фунтов до 4,3 млн.

Также отмечается, что за несколько дней до смерти музыкант выставил на продажу свое поместье в Данмоу в графстве Эссекс. Дом музыканта оценивается в 1,5 млн фунтов. При всех своих финансовых проблемах за последние два года Флинт заработал в составе The Prodigy 1,5 млн фунтов.

Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме в марте текущего года. К моменту приезда полиции Флинт был уже мертв. Правоохранители не стали уточнять, при каких обстоятельствах умер Флинт, но отметили, что они не считают причину смерти подозрительной.

The Sun со ссылкой на источники и Daily Mail ранее писали, что вынужденная продажа дома и смерть музыканта могла быть связана с разводом музыканта с его супругой, японской моделью DJ Маюми Каи, которая также имеет право на часть дома. Отмечалось, что после разрыва отношений певец впал в депрессию.

Как позже объявила The Prodigy в своем Instagram, 49-летний музыкант совершил самоубийство. Следователи Коронерского суда Эссекса подтвердили, что в крови Флинта были найдены следы кокаина, кодеина и алкоголя.