Следователи нашли в крови умершего солиста Prodigy кокаин и алкоголь

Вскрытие тела Кита Флинта показало, что в крови музыканта был также кодеин — алкалоид опиума, который обладает слабым наркотическим эффектом и входит в состав препаратов от кашля и головной боли

Кит Флинт (Фото: Thomas Frey / AP)

На момент смерти солиста The Prodigy Кита Флинта в его крови были следы кокаина, кодеина и алкоголя. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на следователей Коронерского суда Эссекса.

«Результаты вскрытия показали, что в его организме присутствовало существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина», — сообщили британские правоохранители.

Рассматривавшая дело о смерти Флинта коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй склоняется к тому, что смерть Флинта наступила в результате самоубийства, но подчеркнула, что материалы дела не дают достаточных доказательств для такого вывода. По ее словам, полиция посетила дом певца и не выявила никаких подозрительных вещей или доказательств причастности кого-нибудь к смерти музыканта.

«Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день», — подчеркнула она.