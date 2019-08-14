Новоизбранные депутаты Верховной рады поспорили из-за русского языка

Между депутатами нового состава Верховной рады произошла словесная перепалка из-за использования сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадимом Рабиновичем русского языка в ходе выступления на заседании подготовительной депутатской группы. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Депутат от партии «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко») и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко напомнила Рабиновичу о вступившем в силу законе о языке и призвала его «выступать на украинском во время работы нашей согласительной группы». В ответ Рабинович заявил, что «в законах этого не сказано».

В перепалку вмешался глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, призвавший Рабиновича в соответствии со ст. 2 п. 3 регламента Рады в дальнейшем придерживаться государственного языка. В свою очередь, политик заявил, что не нарушает законов, однако потребовал предоставить ему переводчика, если выступление на украинском является принципиальным вопросом.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепивший статус украинского как единственного государственного языка на территории страны. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать лишь украинский язык. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.