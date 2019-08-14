Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».

«Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву», — сообщила Чахкиева, добавив, что отказала матери.

«Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» — сказала правозащитница.

Чахкиева отметила, что приехавшие женщины начали угрожать ей, и их общение на этом завершилось.