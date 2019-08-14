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Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».

«Мать девочки с адвокатом приехала ко мне, сказала, что хочет забрать девочку, при этом потребовала оплатить им билеты в Москву», — сообщила Чахкиева, добавив, что отказала матери.

«Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была?» — сказала правозащитница.

Чахкиева отметила, что приехавшие женщины начали угрожать ей, и их общение на этом завершилось.

Общество
Врачи сообщили о состоянии избитой девочки из Ингушетии после ампутации

4 июля в Ингушетии семилетнюю девочку с многочисленными травмами доставили в больницу. Ее срочно прооперировали и перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где у ребенка обнаружили старые переломы ребер и травму позвоночника. СК возбудил уголовное дело. В начале августа стало известно, что ребенку успешно ампутировали омертвевшую часть руки, включая кисть и предплечье. По подозрению в избиении ребенка была арестована ее тетя, в семье которой без оформления каких-либо документов воспитывалась девочка. Как сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова, задержанная имеет судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью.

По информации врачей, сейчас состояние девочки улучшается: она начала ходить и даже бегать и охотно идет на контакт. Лечение правой руки продолжается, ребенок проходит сеансы баротерапии, отметили они.

Теги: Ингушетия, девочка, детский омбудсмен
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