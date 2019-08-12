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Врачи сообщили о состоянии избитой девочки из Ингушетии после ампутации

Состояние семилетней девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть правой руки, улучшается. Об этом РБК сообщили в пресс-службе НИИ детской хирургии и травматологии, где находится ребенок.

Врачи уточнили, что девочку перевели из реанимации в отделение две недели назад. Ребенок начал ходить и даже бегать, охотно реагирует на общение. «Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии», — отметили в пресс-службе.

Семилетнюю девочку с многочисленными травмами доставили в больницу Ингушетии 4 июля. Ей провели срочную операцию и перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. СК возбудил уголовное дело и выясняет обстоятельства получения травм.

7 августа стало известно, что ребенку успешно ампутировали омертвевшую часть руки, включая кисть и предплечье. Девочку с многочисленными травмами доставили в Москву и госпитализировали в начале июля. По подозрению в избиении ребенка арестована ее тетя.

Общество
Врачи ампутировали часть руки избитой девочке из Ингушетии

Теги: Ингушетия, девочка, новости РБК
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