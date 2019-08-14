США выпустили предупреждение для собравшихся в Гонконг туристов

Соединенные Штаты обращаются к Китаю и к протестующим в Гонконге с призывом воздержаться от насилия. Об этом, как передает Reuters, заявил представитель Госдепа США.

В госдепе заявили, что для правительства Гонконга важно соблюдать «свободу слова и мирных собраний», а для Пекина — выполнять свои обязательства по сохранению высокой степени автономии Гонконга. Отдельно в госдепартаменте обратили внимание на сообщения о перемещении китайских войск близ Гонконга: Соединенные Штаты глубоко озабочены этой информацией, подчеркнули в Вашингтоне.

Госдепартамент, кроме того, выпустил предупреждение для американских туристов, рекомендовав им воздержаться от посещения Гонконга, где уже несколько месяцев продолжаются многотысячные протесты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что, по данным американской разведки, власти Китая стягивают войска к границе с Гонконгом. В то же время китайские государственные СМИ утверждают, что речь идет о плановых учениях. На видеозаписях видно перемещение бронетехники и грузовиков с военными у приграничного с Гонконгом города Шэньчжэнь.