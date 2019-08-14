Орешкин ответил на заявление Трампа о выходе США из ВТО

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). По его словам, пока ни для кого нет смысла отказываться от участия в ВТО, а выход Вашингтона из организации не будет для нее фатальным. Заявление главы Минэкономразвития пресс-служба ведомства передала РБК.

«Со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. Если такого рода «напоминания» начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам», — считает Орешкин.

По его мнению, на эту же мысль наводит позиция американских торговых дипломатов, которую они занимают в Женеве по вопросу функционирования системы разрешения споров. Как отметил Орешкин, складывается впечатление, что, блокируя работу апелляционного органа ВТО, США пытаются создать для себя дополнительные рычаги воздействия на торговых партнеров, в частности, чтобы подтолкнуть их к принятию выгодных для Белого дома решений по реформированию ВТО.

«Пока для ВТО нет и не предвидится сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы, смысла отказываться от нее нету даже у таких крупных участников международной торговли, как США», — сказал министр, добавив, что для ВТО потеря одного из крупнейших игроков не будет фатальной.