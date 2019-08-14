Трамп допустил выход США из ВТО «при необходимости»

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если сочтут такое решение необходимым. Об этом глава государства Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Монака штата Пенсильвания. Запись опубликована в Twitter Белого дома.

«Мы покинем организацию, если в этом будет необходимость», — сказал Трамп. Он добавил, что ВТО помогает другим странам-участникам «пользоваться» США, и эта ситуация больше не повторится.

В качестве примера Трамп привел Китай, отметив скорое развитие промышленности страны после вступления в организацию. При этом США жаловались на кражу американских технологий в Китае, добавил президент.

Трамп уже угрожал выходом США из ВТО год назад, если организация не станет лучше относиться к стране. Такое же обещание он давал еще будучи кандидатом в президенты в 2016 году. Тогда он говорил, что ответ последует, если его планы по защите тарифами производства внутри страны встретят сопротивление.