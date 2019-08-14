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Политика ,  
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Трамп допустил выход США из ВТО «при необходимости»

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если сочтут такое решение необходимым. Об этом глава государства Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Монака штата Пенсильвания. Запись опубликована в Twitter Белого дома.

«Мы покинем организацию, если в этом будет необходимость», — сказал Трамп. Он добавил, что ВТО помогает другим странам-участникам «пользоваться» США, и эта ситуация больше не повторится.

В качестве примера Трамп привел Китай, отметив скорое развитие промышленности страны после вступления в организацию. При этом США жаловались на кражу американских технологий в Китае, добавил президент.

Трамп уже угрожал выходом США из ВТО год назад, если организация не станет лучше относиться к стране. Такое же обещание он давал еще будучи кандидатом в президенты в 2016 году. Тогда он говорил, что ответ последует, если его планы по защите тарифами производства внутри страны встретят сопротивление.

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Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Заявление президента США о выходе из ВТО в 2018 Минэкономразвития назвало опасным решение, от которого пострадает американская экономика. «США — второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки», — заявили тогда в министерстве.

Глава ВТО Роберту Азеведу в прошлом году попросил Трампа не паниковать. Он отмечал, что обеспокоенность США в отношении тех сфер работы организации, которые они хотели бы улучшить, не является чем-то новым. «И я думаю, что то, что он [Трамп] сказал вчера, согласуется с тем, что они высказали раньше», — говорил Азеведу.

Теги: Дональд Трамп, мировая торговля
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