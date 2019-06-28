Власти Крыма оценили потери от пребывания в составе Украины в ₽2,5 трлн

Власти Крыма оценили потери от пребывания в составе Украины в ₽2,5 трлн

За время пребывания в составе Украины Крым упустил выгоду в 2,5 трлн руб., подсчитала рабочая группа. В Госдуме ранее призывали взыскать с Киева компенсации, МИД Украины предупреждал, что может ответить тем же

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рабочая группа представила предварительные данные об ущербе, который был причинен Крыму во время его нахождения в составе Украины. Сумма упущенной выгоды составила 2,5 трлн руб., сообщается на сайте крымского Госсовета.

Для оценки использовали показатели ВВП в 1991 и 2013 годах, пояснила Ольга Виноградова, замглавы комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике республиканского Госсовета.

По ее словам, инфраструктура полуострова была недофинансирована, на канализацию, водопровод и насосные станции с 1999 по 2014 год выделяли 5% от установленной нормы. «Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным — 76%, по канализационным — 54%, сети водоснабжения — 55%», — заявила Виноградова.

Рабочая группа также оценила потери из-за энергоблокады Крыма в 2015 году со стороны Украины — общий ущерб составил 1 млрд руб., недополученные выгоды — 1,5 млрд руб.