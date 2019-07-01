Аксенов пообещал показать миру данные о нанесенном Киевом ущербе Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Facebook заявил, что Киев должен ответить за «разграбление полуострова» и «нарушение прав крымчан». Он сообщил, что результаты работы республиканских властей по оценке ущерба от нахождения Крыма в составе Украины будут представлены всему миру.

«Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины. Правительство республики сталкивается с этими последствиями постоянно», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети Facebook.

Аксенов отметил, что работы по определению нанесенного Крыму ущерба будут представлены мировой общественности. «И, конечно, это поможет гражданам западных стран понять мотивы, которыми руководствовались крымчане, голосуя за воссоединение с Россией, а значит, будет способствовать международному признанию результатов мартовского референдума 2014 года», — отметил политик.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил взыскать с Киева ущерб, причиненный Крыму за время нахождения полуострова в составе этой страны. В Государственном совете Республики Крым позднее озвучили первые результаты работы по определению ущерба, который был причинен Крыму. По предварительным данным, сумма упущенной выгоды составила 2,5 трлн руб.